Furto in treno | va in bagno e non trova più il telefono polfer sale e blocca il sospettato

Un episodio di rapidità e determinazione a bordo di un treno: questa mattina, un giovane sospettato di furto è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria durante un viaggio verso Lecce. Dopo aver scoperto che il rapinatore aveva nascosto il cellulare sottratto, gli agenti hanno agito prontamente, dimostrando ancora una volta come la sicurezza sui mezzi pubblici sia una priorità. La vicenda si concluderà con l’intervento delle autorità per far luce sull’intera vicenda.

Questa mattina, a bordo dell'Intercity diretto a Lecce, un ragazzo è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria dopo essere stato trovato in possesso di un cellulare sottratto poco prima a un altro passeggero. Il giovane, residente in Germania ma con un marcato accento del Nord Italia, viaggiava.

