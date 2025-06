Furto di rame e blackout gravi disagi in ospedale

Il furto di rame ha provocato un blackout grave all’ospedale Moscati di Aversa, mettendo a rischio la continuità delle cure e causando enormi disagi per pazienti e personale. Un episodio che evidenzia ancora una volta le conseguenze devastanti di gesti vandalici e il bisogno urgente di sistemi di sicurezza più efficaci. La comunità si chiede come proteggere i luoghi di cura da simili minacce, affinché episodi del genere non si ripetano.

Grandi disagi all'ospedale Moscati di Aversa dove diversi reparti si sono ritrovati senza energia elettrica a causa di un furto di rame. L'episodio, secondo quanto ricostruito, sarebbe accaduto nella notte tra domenica e lunedì. I soliti ignoti si sono introdotti all'interno del plesso ed.

