Furto aggravato in ospedale a Como così è stato derubato un infermiere | 48enne arrestato

Un episodio inquietante scuote l'ospedale Valduce di Como: un infermiere di 48 anni è stato derubato e un tunisino irregolare e pregiudicato è stato arrestato per furto aggravato. La sicurezza delle strutture sanitarie è fondamentale, e questo episodio evidenzia l'importanza di vigilare con attenzione. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda che sottolinea la necessità di tutela e prevenzione in ambito ospedaliero.

Un 48enne tunisino è stato arrestato per furto aggravato all'ospedale Valduce di Como. L'uomo, irregolare e pregiudicato, colpiva in ospedale.

In questa notizia si parla di: ospedale - furto - aggravato - como

