Furti nelle scuole di Sala Consilina e Atena Lucana | è caccia ai ladri

Nelle prime ore del mattino, le scuole di Sala Consilina e Atena Lucana sono state vittime di un audace furto di tablet e computer. I ladri, scappando in pochi minuti dopo aver rotto le porte di ingresso, hanno lasciato dietro sé un'ombra di preoccupazione tra studenti e insegnanti. Le indagini condotte dai carabinieri sono in corso per catturare i responsabili e ripristinare la sicurezza nelle strutture scolastiche.

Furto di tablet e computer nelle scuole di Sala Consilina e Atena Lucana. I ladri hanno agito questa notte rompendo le porte di ingresso dei due edifici scolastici ed entrando in azione, scappando in pochi minuti. Le indagini I carabinieri stanno indagando per cercare di individuare i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Furti nelle scuole di Sala Consilina e Atena Lucana: è caccia ai ladri

In questa notizia si parla di: scuole - sala - consilina - atena

SALA CONSILINA / ATENA LUCANA: FURTO A SCUOLA, RUBATI TABLET E PC I ladri hanno preso di mira i plessi dell'istituto compresivo "Camera" ubicati a Sala Consilina ed Atena Lucana. Vai su Facebook

Furti nelle scuole di Sala Consilina e Atena Lucana: è caccia ai ladri; Furti di tablet e computer nelle scuole di Atena Lucana e Sala Consilina; Furti di tablet e computer nelle scuole di Atena Lucana e Sala Consilina.

Furti di tablet e computer nelle scuole di Atena Lucana e Sala Consilina - I ladri hanno agito nella notte rompendo le porte dei due edifici scolastici e in pochi minuti portando via il ... msn.com scrive

A Sala Consilina e Atena Lucana grande successo per la giornata finale del Progetto “Sicurezza in Bici” - Circa 200 studenti delle scuole elementari e medie di Sala Consilina e Atena Lucana, accompagnati dai loro insegnanti, hanno preso parte alla prova finale del corso presso il Bike Park di Sala ... Da ondanews.it