Furti in Q5 | nella notte rubati gli specchietti delle auto Nei giorni scorsi anche in centro

Una brutta sorpresa per i residenti del quartiere Q5, che questa mattina hanno scoperto di avere gli specchietti delle auto rubati durante la notte. Questa serie di furti, già segnalata in passato con vetture trovate con i finestrini infranti, desta forte preoccupazione e richiede l'intervento delle autorità per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini. La domanda ora è: quando finirà questa escalation di atti criminosi?

Brutta sorpresa per alcuni residenti del quartiere Q5, che questa mattina hanno ritrovato le auto senza specchietti. Una raffica di furti che segue l'episodio di alcuni giorni fa, quando, nella stessa zona residenziale, alcune vetture sono state trovate con i finestrini rotti.¬† Le auto¬†erano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ¬© Latinatoday.it - Furti in Q5: nella notte rubati gli specchietti delle auto. Nei giorni scorsi anche in centro

In questa notizia si parla di: furti - specchietti - auto - giorni

Le telecamere di videosorveglianza non sono un deterrente per i vandalismi ai finestrini delle automobili per furti assolutamente modesti. √ą successo ancora venerd√¨ notte nel parcheggio dello Stadio Druso a #Bolzano. ‚ÄúEsattamente di fronte alle videocamere: Vai su Facebook

Furti in Q5: nella notte rubati gli specchietti delle auto. Nei giorni scorsi anche in centro; Furti d'auto a gogò a Orta Nova, colpo in pieno giorno sventato dai carabinieri; Battipaglia, furti di fari e specchietti delle auto.

Furti degli specchietti, caccia alla banda: denunce e rabbia corrono sui social - Si tratta di una vera e propria banda specializzata nei furti degli specchietti delle auto in sosta. Scrive ilmattino.it

Battipaglia, furti di fanali e specchietti: nel mirino dei ladri auto Fiat - Sembra che i fanali e gli specchietti delle auto Fiat siano più appetibili per i ladri che poi dopo i furti riescono a venderli con ... Segnala msn.com