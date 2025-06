Furti di notte in due scuole del Vallo di Diano

Nella quiete della notte, due scuole del Vallo di Diano sono state teatro di un inquietante episodio di furto: ignoti malviventi hanno preso di mira l’istituto comprensivo “Camera”, trafugando dispositivi elettronici e lasciando dietro di sé un senso di insicurezza. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture educative e richiede una risposta decisa per tutelare il nostro patrimonio scolastico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due istituti scolastici del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sono stati presi di mira la notte scorsa dai ladri. I ladri sono entrati in azione I a Sala Consilina e ad Atena Lucana, riuscendo a trafugare diversi dispositivi elettronici. Le strutture scolastiche colpite appartengono entrambe all’istituto comprensivo “Camera”. I ladri hanno scassinato le porte di ingresso riuscendo così a introdursi senza essere disturbati grazie all’assenza di persone e al silenzio della notte. Al momento non è stato ancora quantificato il valore complessivo della merce sottratta, composta principalmente da tablet e computer portatili utilizzati per le attività didattiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti di notte in due scuole del Vallo di Diano

