Fuorigrotta rimprovera ragazzini che non rispettano la fila | 59enne pestata dal branco

Un gesto di buon senso può cambiare le cose, ma a Fuorigrotta una semplice riprensione è finita in tragedia. Quando una donna di 59 anni ha osato rimproverare alcuni adolescenti che tentavano di saltare la fila, si è trovata sotto un violento assalto. Un episodio che mette in luce quanto sia urgente rafforzare il rispetto e la sicurezza nei nostri quartieri. È ora di agire per evitare che simili incidenti si ripetano.

Una donna di 59 anni è stata violentemente aggredita nel pomeriggio del 14 giugno all'interno di un supermercato in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, dopo aver rimproverato un gruppo di adolescenti che tentava di saltare la fila alla cassa. I sei minorenni, tutti residenti nel quartiere Pianura, si sono poi spostati in una vicina pasticceria.

Fuorigrotta, pugni e calci ai vigili mentre rimuovono macchina in secolda fila. Arrestato - Momenti di grande tensione a Fuorigrotta, Napoli, dove un intervento di rimozione di un’auto in sosta irregolare si è trasformato in una brutale aggressione ai danni della Polizia Locale.

Aggredita al supermercato da sei minorenni dopo averli rimproverati: «Volevano saltare la fila». Baby gang sorpresa in pasticceria a ridere - Napoli: spintoni e calci su schiena donna, individuata baby gang Sei ragazzini tra i 12 e i 16 anni. Si legge su informazione.it