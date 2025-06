Fuori ora We are tired il singolo di esordio dei Pharsalia

Fuori ora "We Are Tired", il singolo di debutto dei Pharsalia, giovane band salernitana pronta a conquistare il panorama musicale. Produttore di questo energico brano è Musikattiva Social Records, la prima etichetta discografica pubblica e gratuita del sud Italia, nata per valorizzare il talento emergente. Un inizio promettente che segna l'ingresso di Pharsalia nel mondo della musica: preparatevi a rimanere coinvolti dal loro sound autentico e vibrante.

