Fuoco israeliano a Gaza | 20 morti e oltre 200 feriti denuncia Hamas

Una tragedia che scuote Gaza: secondo le fonti di Hamas, il fuoco israeliano ha causato 20 vittime e oltre 200 feriti tra i civili in cerca di aiuti umanitari nel sud della Striscia. La situazione rimane critica e di grande preoccupazione, alimentando tensioni e richieste di attenzione internazionale. In un contesto così complesso, le parole non bastano a descrivere l'urgenza di un intervento stabile e duraturo.

La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che oggi 20 persone in cerca di aiuti umanitari sono state uccise dal fuoco israeliano nel sud della Striscia. "Venti martiri e oltre 200 feriti a causa dei colpi d'arma da fuoco dell'occupazione sono stati trasferiti all'ospedale da campo della Croce Rossa nella zona di Al-Mawasi a Khan Yunis, poi all'ospedale Nasser di Khan Yunis", ha detto alla Afp il portavoce della Protezione civile, Mahmud Bassal. Le persone, ha aggiunto, stavano aspettando di raggiungere un centro di soccorso a Rafah "quando le forze di occupazione hanno aperto il fuoco" vicino alla rotonda di Al-Alam. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fuoco israeliano a Gaza: 20 morti e oltre 200 feriti, denuncia Hamas

