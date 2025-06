Fuochi d' artificio d' estate l' Enpa dice basta | Gli animali vivono un incubo

L'ENPA di Viterbo condanna con fermezza i fuochi d'artificio esplosi durante i festeggiamenti di Canepina, evidenziando come questi eventi trasformino le notti d'estate in un incubo per gli animali. La loro posizione è chiara: basta alle violenze sonore e visive che arrecano sofferenza agli esseri viventi innocenti. È fondamentale sensibilizzare e adottare soluzioni più rispettose dell'ambiente e della fauna, perché la tutela degli animali deve essere una priorità condivisa.

È ferma e senza mezzi termini la presa di posizione dell'Enpa di Viterbo in merito ai fuochi d'artificio esplosi nella notte di sabato 14 giugno a Canepina, in occasione dei festeggiamenti per santa Corona. L'associazione, che si batte per la tutela degli animali e dell'ambiente, raccoglie la.

