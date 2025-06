Funivia Faito il 23 giugno al via l’incidente probatorio

Il prossimo 23 giugno segnerà un importante passo avanti nell’indagine sul disastro della funivia del Monte Faito, che ha tristemente causato quattro vittime e un ferito. Il conferimento dell’incarico per l’incidente probatorio rappresenta un momento cruciale per fare luce sulle cause di questa tragedia e garantire giustizia. Restate con noi per aggiornamenti su questo delicato procedimento che coinvolge molteplici soggetti, tra cui l’Eav.

Si terrà il prossimo 23 giugno il conferimento dell' incarico per l' incidente probatorio disposto dal gip di Torre Annunziata nell'ambito degli accertamenti destinati a fare luce sul disastro della funivia del Monte Faito, che ha provocato quattro morti e un ferito. Nell' indagine dell' ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso sono iscritti nel registro 26 soggetti, tra cui l'Eav e suoi dirigenti, a cui vengono contestati a vario titolo disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. A richiedere l'accertamento al gip di Torre Annunziata Luisa Crasta sono stato tre dei 26 indagati.

Tragedia della funivia del Faito: 25 indagati tra cui il presidente dell'Eav - La tragedia della funivia del Faito ha scosso la comunità, con la morte di quattro persone. Le indagini della Procura di Torre Annunziata hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 25 persone, tra cui Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, l'ente gestore dell'impianto.

Disastro funivia del Monte Faito, colpo di scena: indagata anche Eav. Ennesima svolta nell'inchiesta condotta dalla Procura di Torre Annunziata sul disastro che ha strappato alla vita 4 persone innocenti. Fari puntati su Eav, su cui penderanno gravi campi di Vai su Facebook

