Funicolare di Montesanto quando riprende il servizio regolare

La funicolare di Montesanto tornerà a funzionare regolarmente da giovedì 19 giugno, garantendo ai pendolari e ai visitatori una mobilità senza interruzioni nel cuore di Napoli. Questo intervento di manutenzione straordinaria è fondamentale per assicurare sicurezza e affidabilità nel tempo. Non perdete l’opportunità di riscoprire questa storica funicolare, simbolo di un viaggio tra tradizione e modernità.

Proseguirà per altri tre giorni la chiusura al pubblico della funicolare di Montesanto. Dopo quello nel fine settimana, lo stop per lavori di manutenzione straordinaria si estenderà fino a mercoledì 18 giugno, come reso noto da Anm nei giorni scorsi. Il regolare servizio riprenderà a partire.

La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni, bisogna cambiare la fune trainante: quando riapre - Attenzione utenti: la Funicolare di Montesanto sarà chiusa per 5 giorni, durante i quali verrà sostituita la fune trainante, un intervento importante per garantire sicurezza e affidabilità.

Montesanto e Chiaia, funicolari a singhiozzo; Capodanno a Napoli, il piano trasporti: tutti gli orari e le corse notturne; Sciopero trasporti a Napoli, regolare servizio metro 1 e 6. Ferma la funicolare di Montesanto.

