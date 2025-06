Frosinone Giugno in Musica

Preparati a vivere un mese di emozioni e note indimenticabili: Frosinone si anima con la seconda edizione di "Giugno in Musica" alla Villa Comunale, un evento patrocinato dal Comune e curato artisticamente dal Maestro Katia Sacchetti. Tra i suoni del tango e le melodie più coinvolgenti, questa manifestazione promette di portare cultura, allegria e un ritmo unico nel cuore della città . Non perdere l’occasione di scoprire ciò che la musica può fare per te!

Seconda edizione per "Giugno in Musica" alla Villa Comunale di Frosinone. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Frosinone (assessorato alla cultura di Simona Geralico) con la Direzione Artistica del Maestro Katia Sacchetti. Il programma spazia dai classici del tango alle armonie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, "Giugno in Musica"

