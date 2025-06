friuli concertante 34 concerti tra mari e monti con gli amici della musica

Preparatevi a vivere un’esperienza unica con Friuli Concertante 2025, un viaggio tra mari e monti che incanta i sensi. Con 34 straordinari concerti tra il litorale adriatico e la suggestiva Carnia, questa edizione trasforma ogni location in un palcoscenico naturale e architettonico, creando un connubio perfetto tra musica e paesaggio. Un’occasione imperdibile per scoprire il Friuli sotto una luce nuova, lasciandosi conquistare dall’armonia di suoni e natura.

Con 34 concerti dal litorale adriatico alla Carnia, ecco l’edizione 2025 di “Friuli Concertante”, itinerario che tocca luoghi di rara bellezza per presentare al pubblico palcoscenici naturali e architettonici, accanto a programmi musicali ideati appositamente per sposarsi al meglio in ogni luogo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it