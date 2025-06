Fritto di pesce feste e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si accendono le luci della movida con eventi imperdibili: dal delizioso festival del polpo alla brace e il fritto misto di pesce all’Estivo Spritz&Burger di Albino, alle serate cinematografiche all’aperto in Arena Santa Lucia e Esterno Notte. Per chi ama passeggiare o scoprire nuove letture, ci sono anche incontri in biblioteca e tante altre iniziative. Una serata ricca di emozioni e divertimento ti aspetta: cosa sceglierai di fare?

Il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce all’estivo Spritz&Burger di Albino, tante feste, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, passeggiate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 16 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi, a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fritto di pesce, feste e cinema all’aperto: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

