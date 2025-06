Freedom Flotilla ci sono ancora tre volontari prigionieri in Israele

La Freedom Flotilla lancia un nuovo allarme: tre volontari sono ancora prigionieri in Israele, nonostante il ritorno di Greta Thunberg e altri attivisti. La tensione crescente tra Iran e Israele ha complicato la situazione, rendendo più difficile il rilascio di chi è ancora detenuto. La lotta per la libertà e la giustizia continua, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa delicata crisi.

Allarme della Freedom Flotilla che annuncia che tre volontari si trovano ancora nelle carceri israeliane. Oltre a Greta Thunberg, tra le prime a essere tornate a casa dopo che la Madleen è stata abbordata dalle forze israeliane in acque internazionali, anche altri volontari e altre volontarie che erano nelle carceri israeliane sono stati rilasciati. Lo scoppio del conflitto tra Iran e Israele ha però peggiorato la situazione e spostato anche l’attenzione da Gaza a Teheran. “Gli aeroporti israeliani potrebbero essere chiusi a causa dell’aggressione contro l’Iran, ma ci sono altre opzioni. Il ponte che attraversa la Giordania rimane aperto e gli stranieri possono essere espulsi attraverso questa via, come è giĂ successo in passato” scrive la Freedom Flotilla sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Freedom Flotilla, ci sono ancora tre volontari prigionieri in Israele

In questa notizia si parla di: freedom - flotilla - volontari - sono

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

ULTIM’ORA - Quattro attivisti della Freedom Flotilla Coalition sono stati espulsi dal Paese e già imbarcati su alcuni voli per il rimpatrio. Tra di loro anche Greta Thunberg. Vai su Facebook

Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Francia https://ift.tt/V63FAOk https://ift.tt/7eqrfnv Vai su X

Freedom Flotilla, ci sono ancora tre volontari prigionieri in Israele - LaPresse; Tre volontari della Freedom Flotilla ancora in carcere. Adalah chiede che vengano liberati e possano partire dalla Giordania; Israele ha fermato la Freedom Flotilla in acque internazionali e confiscato gli aiuti umanitari per Gaza.

Freedom Flotilla: otto volontari ancora detenuti – Nomi e aggiornamenti - Questa mattina sono giunte nuove notizie riguardo alla nave umanitaria della Freedom Flotilla, partita da Catania e diretta a Gaza con aiuti ... Da newsicilia.it

Tre volontari della Freedom Flotilla ancora in carcere. Adalah chiede che vengano liberati e possano partire dalla Giordania - La Freedom Flotilla Coalition denuncia su X la situazione degli ultimi tre volontari rimasti in Israele. Riporta pressenza.com