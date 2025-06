Frattesi Lazio cosa c’è di vero dietro la trattativa? Ecco cosa filtra l’Inter sembra…

Il calciomercato prende una piega irresistibile con il possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio, un’operazione che sta facendo tremare le strategie estive di molte big. Dietro le quinte, filtrano voci di una trattativa complessa e appetitosa, con l’Inter curiosa di inserire nel puzzle Nicolò Rovella. Ma cosa c’è di vero? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e i dettagli che potrebbero rivoluzionare il mercato dei prossimi mesi.

Frattesi Lazio, vediamo cosa c’è di vero dietro la trattativa che fa impazzire il calciomercato, attenzione a cosa filtra, l’Inter per il suo talento sembra che.. Una suggestione di mercato che potrebbe scuotere l’estate dell’ Inter: uno scambio alla pari tra Davide Frattesi e Nicolò Rovella, sull’asse Milano–Roma. Come riportato da Il Messaggero, l’idea sarebbe emersa da valutazioni tattiche ben precise. Da un lato, l’ Inter considera Rovella il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Calhanoglu, sempre più vicino al Galatasaray. Dall’altro, la Lazio, spinta dalla volontà di Sarri, sarebbe affascinata dalla possibilità di inserire un centrocampista come Frattesi, capace di dare dinamismo e gol alla manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com