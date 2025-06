Frattesi Juventus | C’è anche il suo nome nel mirino dei dirigenti bianconeri Il giornalista non ha dubbi | ci sarà un tentativo per il centrocampista dell’Inter

Il mercato della Juventus si infiamma: tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Frattesi, il centrocampista dell’Inter che ha catturato l’attenzione dei dirigenti bianconeri. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, la Juve sta già pianificando grandi manovre e potrebbe tentare un colpo a centrocampo con uno di questi tre talenti. La domanda ora è: chi tra loro farà il salto in bianconero?

Frattesi Juventus, il giornalista lo ha rivelato: «È uno dei tre nomi nel mirino per il centrocampo». L’annuncio che infiamma il mercato. L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, in un collegamento per Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti in relazione al mercato Juve. Il giornalista ha sottolineato come ci saranno grandi manovre per il centrocampo. Sono tre i nomi vagliati dai bianconeri. Uno tra questi corrisponde al profilo di Davide Frattesi, su cui il giornalista esprime questi termini. CONCEICAO – «Non abbiamo parlato delle idee a centrocampo che può avere la Juventus: anche qui figurano nomi molto importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com