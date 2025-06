Frattesi Juve spunta un’altra pretendente in Serie A | svelate le cifre per il possibile trasferimento del centrocampista dell’Inter Ultime

Il mercato estivo si infiamma con una nuova suggestione: la Lazio si fa avanti per Davide Frattesi, centrocampista in bilico tra Inter e Juventus. Le cifre, svelate da Il Messaggero, rivelano trattative avvincenti e possibili scambi di grande impatto. Mentre le pretendenti si intensificano, il futuro del talento romano si gioca tra diverse ambizioni, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. La vera domanda è: quale strada prenderà Frattesi?

Frattesi Juve, spunta un’altra pretendente: svelate le cifre per il centrocampista in bilico all’Inter. Le ultime novitĂ di calciomercato. Come riportato da Il Messaggero, ora c’è anche la Lazio su Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, seguito anche dal calciomercato Juventus, potrebbe diventare oggetto di uno scambio tra i due club, con l’ Inter che punta Nicolò Rovella. I due giocatori hanno una valutazione simile, di circa 50 milioni di euro. Anche i bianconeri sono dunque avvisati. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com