Frattesi Inter | un addio che era già scritto ora è tutto di nuovo in discussione La mossa di Chivu che lo ha convinto a restare e che ora rimescola le carte del mercato nerazzurro

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter è di nuovo in bilico. Un addio, che sembrava ormai scritto, si trasforma in un rebus aperto, grazie alla decisiva mediazione di Chivu. La mossa dell’ex difensore ha ridisegnato le strategie del mercato nerazzurro, lasciando tifosi e dirigenti con il fiato sospeso. Mentre le news si susseguono, tutto è nuovamente possibile: cosa riserverà il destino di Frattesi e dell’Inter?

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la decisione sulla possibile cessione di Davide Frattesi. Tutti i dettagli Sono passati appena sedici giorni dalla finale di Monaco, eppure sembra trascorsa un’intera vita sportiva. Come sottolinea un’analisi de La Gazzetta dello Sport, quella che si apre sotto il sole della California non è e non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Frattesi Inter: un addio che era già scritto, ora è tutto di nuovo in discussione. La mossa di Chivu che lo ha convinto a restare e che ora rimescola le carte del mercato nerazzurro

