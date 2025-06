Frattesi Inter con Chivu torna tutto in discussione | cosa filtra tra cessione e permanenza

Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, il futuro di Davide Frattesi si fa sempre più incerto. Tra voci di cessione e possibilità di conferma, la situazione resta avvolta da una certa suspense, mentre la nuova gestione promette di rivoluzionare le strategie nerazzurre. La vera domanda ora è: qual è il destino di Frattesi nell’Inter di Chivu? La risposta potrebbe cambiare le sorti della squadra e dei suoi protagonisti.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Come sottolinea un’analisi de La Gazzetta dello Sport, l’ Inter che si prepara ad affrontare la nuova stagione sotto il sole della California sarà profondamente diversa. È ufficialmente iniziata l’era di Cristian Chivu, ex bandiera nerazzurra e ora allenatore della prima squadra. Pur muovendosi nel solco tracciato da Simone Inzaghi, con cui ha condiviso quattro anni intensi, Chivu porta con sé una visione rinnovata e rivoluzionaria. Il suo approccio rompe con la rigida distinzione tra “senatori” e “giovani”, aprendo a una meritocrazia più trasparente: tutti partono dallo stesso punto, indipendentemente dal nome o dall’età. 🔗 Leggi su Internews24.com