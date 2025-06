Frattamaggiore pasta e farina per coprire traffico di droga | sequestrato carico di ketamina per gli Usa

In un’operazione senza precedenti, i militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno smantellato un sofisticato traffico internazionale di droga, sequestrando un carico di ketamina nascosto dietro una falsa partita di pasta e farina. Un blitz che rivela le astuzie dei criminali e rafforza il contrasto al narcotraffico. La lotta alla droga prosegue senza sosta, per tutelare la sicurezza e il benessere della nostra comunità.

