Fratelli Tiberti | doppia promozione in Serie B Nazionale per Amedeo ed Edoardo

I fratelli Tiberti hanno scritto una pagina indimenticabile nel calcio nazionale, raggiungendo entrambi la doppia promozione in Serie B in tempi record. Un’impresa rara e straordinaria, che ha acceso di entusiasmo il cuore della famiglia Tiberti. Amedeo ed Edoardo, protagonisti di questa incredibile avventura sportiva, dimostrano che con passione e determinazione i sogni si possono trasformare in realtà . La loro storia è un esempio di dedizione e successo che merita di essere celebrato.

Quelli passati sono stati giorni di festa in casa Tiberti. GiĂ , perchĂ© non capita spesso che due fratelli riescano a centrare la promozione con squadre diverse a distanza di poche ore l’una dall’altra. Il primo in ordine di tempo è stato Amedeo, che mercoledì ha stappato lo spumante per il salto di categoria in Serie B Nazionale del suo Dany Basket Quarrata. Un salto di categoria che ha riempito di gioia l’ex Montecatini, nonostante l’infortunio alla clavicola, rimediato a inizio di gara-1 di finale playoff, che gli ha negato la possibilitĂ di dare il proprio contributo in campo per avere la meglio di Lucca (il cestista piemontese dovrĂ essere operato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net