Frankie hi-nrg ma anche Vito Killer Queen e La Strana Coppia | torna la Fiera di Soliera

La Fiera di Soliera torna a incantare il territorio con il suo tradizionale mix di musica, divertimento e cultura, giunta alla sua 171esima edizione. Tra concerti di Frankie Hi NRG, Vito Killer Queen e la strana coppia, e la magica atmosfera della festa patronale di San Giovanni Battista, l’evento promette momenti indimenticabili per grandi e piccini. Ricchissimo il programma che renderà questa edizione ancora più memorabile.

Clown, direttore di un improbabile circo e protagonista di numeri di autentica bizzarria. Sabato 21 giugno venite a conoscere ! Lo trovate dalle 21 in centro storico, tra le bancarelle della .

