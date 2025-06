Franco Scortecci torna a scuola con i ragazzi e le ragazze del galilei per una testimonianza di vita e lavoro

Franco Scortecci, presidente di ESTRA, torna tra i giovani del Galilei di Poppi per condividere la sua esperienza di vita e successo professionale. Un momento unico per ispirare i ragazzi e le ragazze, evidenziando l’importanza di determinazione e passione nel percorso lavorativo. La sua testimonianza si inserisce nel progetto Tasto89, un ponte tra scuola e reale mondo del lavoro, lasciando un segno indelebile nei futuri talenti.

Franco Scortecci, Presidente di ESTRA, è tornato a scuola per portare una testimonianza di vita e lavoro al gruppo di giovani di Tasto89, il progetto di PCTO che da sei anni lega l'istituto superiore di Poppi a Naturalmente Pianoforte con un percorso di comunicazione e ufficio stampa. Scortecci ha parlato lungamente ai giovani dell'operato di Estra- tra gli sponsor più importanti della manifestazione culturale del Casentino- ma ha anche portato un suo spaccato di vita tra passioni, voglia di costruire con coraggio il proprio futuro, e sogni ancora da realizzare.

Tasto 89 – progetto di alteranza scuola lavoro dell’Isis Galilei con Naturalmente pianoforte.

