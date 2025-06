Francis Kaufmann e non Rexal Ford | ecco il vero nome dell'uomo accusato dell'omicidio a Villa Pamphili

Scopri la verità dietro il mistero di Villa Pamphili: Francis Kaufmann, e non Rexal Ford, è il vero nome dell’uomo arrestato in Grecia in relazione alla tragica morte di madre e bimba. Un caso che ha sconvolto l’Italia, ora al centro di nuove rivelazioni e indagini. Continua a leggere per approfondire questa intricata vicenda e scoprire i dettagli nascosti dietro questa drammatica vicenda.

Francis Kaufmann: è il vero nome dell'uomo arrestato in Grecia in relazione ai due cadaveri, di una donna e di sua figlia di pochi mesi, trovati il 7 giugno a Villa Pamphili, Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

