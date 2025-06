francesco renga si aggiungono due nuove date al tour angelo venti

Francesco Renga si prepara a sorprendere ancora una volta: due nuove date si aggiungono al tour "Angelo-Venti", un omaggio emozionante ai 20 anni del suo brano iconico. Con un ricco calendario estivo che attraversa l’Italia, il concerto sarà un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di un viaggio musicale indimenticabile, tra successi memorabili e nuovi momenti di magia, lasciando il pubblico con il cuore pieno di emozioni.

MILANO – Si aggiungono 2 nuovi appuntamenti ad “ANGELO-VENTI”, il tour con cui FRANCESCO RENGA celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “ANGELO”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il tour, che ha preso il via domenica 8 giugno a Ravarino, proseguirà tutta l’estate in diverse città italiane e sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana. Queste le date di “ANGELO- VENTI”: 8 giugno – Ravarino (MO) – Giugno Ravarinese 21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori 25 giugno – Gadesco-Pieve Delmona (CR) – Cremonadue Live Beats 2025 27 giugno – Oristano – Piazza Cattedrale 2 luglio – Masullas (OR) – Area Feste 5 luglio – Bergamo – Lazzaretto 12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero 17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo 18 luglio – Nola (NA) – Vulcano Buono Music Emotion 2025 20 luglio – Varallo Sesia (VC) – Alpàa Festival Piazza Vittorio Emanuele (NUOVA DATA) 25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli 27 luglio – Ladispoli (RM) – Piazza Rossellini 4 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Summer Live Festival, Beach Arena 7 agosto – Riccione (RN) – Riccione Music City, Piazzale Roma 2 agosto – Pompei (NA) – Pompei Sotto Le Stelle Piazza Schettini (NUOVA DATA) 10 agosto – Pellegrina Di Bagnara Calabra (RC) – Piazza Maria SS Annunziata 12 agosto – Baia Domizia (CE) – Arena Dei Pini 14 agosto – Teora (AV) – Piazza Largo Europa 17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo 22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello 24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino 29 agosto – Bono (SS) – Piazza San Raimondo 31 agosto – San Nicolao, Rifreddo (CN) – Suoni Delle Terre Del Monviso – live ore 17:00 4 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia 6 settembre – Campanedda (SS) – Piazza Santa Maria 20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it