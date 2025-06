Francesco Renga in concerto a Pompei con il tour Angelo-Venti

Francesco Renga si prepara a infiammare il pubblico di Pompei con il suo emozionante tour “Angelo Venti,” celebrando i 20 anni dell’iconico brano “Angelo”. Due nuove date si aggiungono al calendario, portando la musica e le emozioni sul palcoscenico di vari festival italiani. L’appuntamento è imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza unica: lasciatevi coinvolgere dall’energia e dal talento di Renga in questi momenti indimenticabili. Non mancate!

"Si aggiungono 2 nuovi appuntamenti ad “ANGELO-VENTI”, il tour con cui FRANCESCO RENGA celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “ANGELO”, l'iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo: il 20 luglio a VARALLO SESIA (VC) (ALPÀA FESTIVAL PIAZZA VITTORIO EMANUELE) e il 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Francesco Renga in concerto a Pompei con il tour "Angelo-Venti"

