Francesco Cecchin | 17 anni per sempre

Roma, 16 giu – Francesco Cecchin aveva 17 anni quel 28 maggio '79. Occhi azzurri, profondi, capelli biondi e tante passioni: il modellismo, gli amici, lo sport, la politica. Quella politica fatta di tanto coraggio. Erano gli anni di piombo, gli anni di guerra civile in cui uccidere un fascista non è reato. Militare "a destra", in quegli anni, nel Fronte della Gioventù, anche se Francesco guardava con piacere anche a Terza Posizione, era una scelta di cuore prima che di testa. Di quel cor habeo (avere cuore) latino che la lingua italiana traduce in coraggio. Il coraggio a Francesco non mancò dall'inizio della sua militanza, dalla scelta, fino alla fine quando si portò dietro i suoi aggressori per salvare la sorella, insieme alla quale quella sera di fine maggio in cui stava andando semplicemente a mangiare un gelato.