Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci sulla sanità | Più preoccupato alle liste elettorali che a quelle d' attesa

Francesco Baldelli, assessore alle Infrastrutture di Ancona e fedelissimo di Fratelli d’Italia, non si lascia intimidire dalle polemiche di Matteo Ricci sulla sanità. Con una risposta tagliente e ben argomentata, Baldelli smaschera le bugie e mette in chiaro i fatti, dimostrando come le accuse siano più che altro frutto di nervosismo e disinformazione. La vera questione, però, riguarda il futuro della nostra salute: ecco perché il dibattito si infiamma.

ANCONA – L’assessore alle Infrastrutture e membro di Fratelli D’Italia Francesco Baldelli risponde per le rime alle accuse che Matteo Ricci rivolge continuamente al centrodestra, in particolare sulla sanità. Secondo Baldelli infatti «Ricci dà i numeri sulla sanità, nervoso e sotto shock per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci sulla sanità: «Più preoccupato alle liste elettorali che a quelle d'attesa»

In questa notizia si parla di: baldelli - ricci - sanità - francesco

Francesco Baldelli (FdI) contro Matteo Ricci (Pd): «Uno spocchioso che ritiene che spararla grossa conti più di tutto» - Francesco Baldelli di Fratelli d’Italia non risparmia critiche a Matteo Ricci del Pd, definendolo "spocchioso" e accusandolo di usare il voto estivo come artificio politico.

MARCHE: BALDELLI (FdI) a RICCI, VOTO IN ESTATE? I PRIMI CALDI DANNO ALLA TESTA "Se non fosse che ormai i marchigiani conoscono bene la sua spocchia, potrebbe sembrare che i primi caldi abbiano dato alla testa a Matteo Ricci. Scambiare il voto Vai su Facebook

Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci sulla sanità: «Più preoccupato alle liste elettorali che a quelle d'attesa»; Sanità e campagna elettorale: Baldelli attacca Ricci e difende il modello Acquaroli; Sanità nelle Marche, Ricci: «Situazione indegna». Baldelli: «Frastornato dalle faide interne al Pd».