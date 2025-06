Francesca Michielin | Mi sentivo un soldatino al servizio degli altri Oggi sono meno magra ma sto meglio

Francesca Michielin, artista e cantante, con il suo percorso di rinascita si racconta con sincerità nel podcast di Giulia Salemi. Da un periodo difficile in cui aveva perso motivazione e si sentiva intrappolata mentalmente, oggi emerge più consapevole e felice del suo corpo e della sua arte. La sua storia ci ispira a riscoprire la forza di reinventarsi, perché spesso il vero cambiamento nasce dall’amore per sé stessi. Continua a leggere.

Ospite nel podcast di Giulia Salemi, Francesca Michielin parla del periodo no in cui aveva perso la voglia di fare musica: "Non mi sentivo più un'artigiana, mi sentivo in una sorta di trappola mentale". E sul rapporto con il suo corpo: "Non sono magra come una volta, ma le persone percepiscono che sono più bella". 🔗 Leggi su Fanpage.it

