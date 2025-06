Francesca Ercolini riesumata la salma della giudice trovata morta in casa | nuova autopsia a Roma

La tragedia avvolge ancora una volta la vicenda della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro. Dopo oltre due anni, un nuovo capitolo si apre con la riesumazione e l'autopsia a Roma, nel tentativo di fare luce su un caso che ha suscitato interrogativi e dubbi. La verità potrebbe finalmente emergere, ma il mistero rimane fitto: cosa nasconde questa intricata vicenda?

È stata riesumata la salma della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre del 2022. In un primo momento il caso era stato archiaviato come suicidio, ma a maggio scorso, dopo due anni e mezzo dalla sua morte, il giudice per le indagini preliminari dell’Aquila ha disposto la riesumazione del corpo per permettere un nuovo esame autoptico e ha affidato al Ris di Roma l’incarico di simulare la scena della morte della donna e quella del successivo ritrovamento del corpo. Ercolini, all’epoca dei fatti presidente della II sezione civile del Tribunale di Ancona, fu trovata senza vita, con un foulard stretto intorno al collo, dal marito Lorenzo Ruggeri e dal figlio allora 15enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it