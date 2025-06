Francavilla al Mare piange Pietrantonio Viva, motore dell'associazione Orizzonte.

Francavilla al Mare piange Pietrantonio Viva, anima pulsante dell'associazione Orizzonte, che da oltre trent'anni si dedica con passione alla tutela dei ragazzi con disabilità. Ex poliziotto in pensione, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunità. La sua dedizione e il suo esempio continueranno a ispirare tutti noi. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita, ma anche un monito di impegno e solidarietà.

