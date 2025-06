Frana nel bellunese le immagini dal drone

Uno sguardo dall’alto sulla devastante frana nel Bellunese: grazie alle immagini catturate dal drone, possiamo comprendere l’entità della colata di fango e detriti che ha interessato Borca di Cadore. Le intense precipitazioni hanno scatenato un evento naturale di grande impatto, mettendo in crisi il territorio e la sua comunità. In situazioni come queste, la tecnologia ci permette di monitorare e rispondere in modo più efficace, ma resta fondamentale il supporto e la solidarietà locale.

Le immagini dall'alto della frana di un chilometro che ha colpito il territorio di Borca di Cadore, nel bellunese. I 50mm di pioggia caduti in poche ore sul territorio veneto hanno causato una colata di fango e detriti che nella notte di domenica ha invaso le strade della frazione di Ciancia e la statale 51 Alemagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frana nel bellunese, le immagini dal drone

Le immagine dal drone della grossa colata detritica franata nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno su Cancia, frazione di Borca di Cadore...

