Frana in Cadore Zaia ha firmato lo stato d' emergenza

Una notte segnata dalla furia della natura in Cadore: un violento temporale ha provocato una frana che ha isolato il borgo, mettendo in pericolo le vite dei residenti. Zaia ha già firmato lo stato di emergenza, mobilitando le risorse necessarie per soccorsi e ricostruzione. Le immagini di paura raccontano un’esigenza forte di solidarietà e intervento immediato: la comunità si prepara a rialzarsi, più unita che mai.

Un forte temporale nella notte, cinquanta millimetri di pioggia caduti in mezz'ora e la montagna frana. Una trappola di fango e detriti investe Cancia di Cadore. Massi e tronchi bloccano le porte di alcune villette. I residenti si ritrovano prigionieri. In molti sono stati evacuati dai tetti, la zona è ancora isolata. Le immagini girate dagli abitanti del borgo veneto raccontano momenti concitati e di paura. Poco prima era stato lanciato dall'assessorato della protezione civile della Regione Veneto l'allarme per possibili rischi idrogeologici sull'intera zona. Qualche ora dopo, le riprese aeree mostrano - alla luce del giorno - gli evidenti segni - danni e distruzione - lasciati dall'imponente movimento franoso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frana in Cadore, Zaia ha firmato lo stato d'emergenza

In questa notizia si parla di: frana - cadore - stato - zaia

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

Borca di Cadore, residenti intrappolati nelle case sommerse dal fango: «Bomba di ghiaia improvvisa. Allarme partito quando la frana era in atto»? VIDEO Vai su Facebook

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la frana a Borca di Cadore; FRANA IN CADORE,ZAIA DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA; Frana in Cadore, Zaia ha firmato lo stato d'emergenza.

Il maltempo in Veneto causa frana a Borca di Cadore. Zaia dichiara lo stato di emergenza - Sul Cadore sono caduti 50 millimetri di pioggia in mezz’ora: questa grande quantità d’acqua ha attivato un movimento franoso a Cancia ... Scrive dire.it

Frana in Cadore, persone bloccate e strade invase dai detriti. Zaia: "Firmato stato di emergenza" - Notte di paura a Concia di Borca di Cadore in Veneto a seguito di una vasta colata detritica che ha interessato il versante a monte dell'abitato. Come scrive msn.com