Frana in Cadore rocce e fango sulla strada per Cortina dopo il temporale | abitanti intrappolati nelle case

Una spettacolare e improvvisa frana di roccia e fango ha travolto la strada per Cortina nel Cadore, a causa di un violento temporale che ha scaricato 50 millimetri di pioggia in mezz’ora. L’evento ha provocato l’interruzione della statale 51 e intrappolato gli abitanti nelle loro case, creando una situazione di emergenza e paura. Ecco cosa sta succedendo in questa affascinante ma instabile regione alpina.

Una grossa colata detritica si è staccata dalle pendici dell’Antelao, in Cadore, e ha invaso nella serata di domenica 15 giugno la statale 51 di Alemagna, la principale arteria per Cortina, che al momento risulta interrotta. La frana di fango e roccia è avvenuta dopo un violento temporale che ha scaricato in mezz’ora 50 millimetri di pioggia ed è arrivata fino all’abitato di Cancia, frazione di Borca di Cadore. Secondo quanto riferito all’ Ansa dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, alcune persone sono rimaste bloccate all’interno delle loro case a causa dei detriti. 🔗 Leggi su Open.online

