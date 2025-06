Frana in Cadore persone bloccate nelle case e strade invase dai detriti

Un violento temporale ha scatenato frane e allagamenti nel Bellunese, lasciando isolate alcune persone nelle loro case e invadendo le strade di detriti. La frazione di Cancia a Borca di Cadore è stata tra le più colpite, con i soccorritori impegnati a mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La situazione resta critica e in evoluzione, mentre le autorità monitorano attentamente la zona per garantire la sicurezza di tutti.

 Un forte temporale ha provocato frane e allagamenti in tutto il Bellunese: una frana, in particolare, si è verificata nella frazione di Cancia a Borca di Cadore. Lo riporta il Corriere delle Alpi, spiegando che alcune case sono state investite dai detriti e che i vigili del fuoco stanno intervenendo per la messa in sicurezza e per verificare i danni. La frana - si legge sul sito web del quotidiano - ha invaso anche la strada statale 51 di Alemagna che è stata chiusa: alcune macchine sono rimaste coinvolte.

