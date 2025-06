Frana a Cadore persone bloccate in casa | nessun ferito

Una frana improvvisa a Cadore, causata da un violento temporale, ha bloccato la frazione di Cancia a Borca di Cadore. Seppure nessuno sia rimasto ferito, alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni, mentre i vigili del fuoco lavorano incessantemente per liberare la strada e assicurare la sicurezza dei residenti. La situazione resta sotto controllo, ma il maltempo continua a mettere in difficoltĂ la zona.

Una frana causata dal maltempo ha colpito la frazione Cancia di Borca di Cadore, a Belluno, bloccando alcune persone nelle loro case e invadendo la statale 51 di Alemagna. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare i residenti, alcuni dei quali sono giĂ stati evacuati. Non si registrano feriti. La frana è stata provocata da un violento temporale che ha scaricato 50 mm di pioggia in mezz’ora. Proseguono gli interventi per liberare la strada verso Cortina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Frana a Cadore, persone bloccate in casa: nessun ferito

