Frana a Borca di Cadore strade bloccate e persone intrappolate nelle abitazioni

Borca di Cadore si trova al centro di una emergenza a causa di una pesante frana e delle strade bloccate, con residenti intrappolati nelle proprie case. La violenta perturbazione ha scaricato 50 millimetri di pioggia in meno di mezz'ora, aggravando la situazione nel Bellunese. Le autoritĂ sono al lavoro per gestire questa crisi improvvisa, mentre la comunitĂ si prepara ad affrontare le conseguenze di un evento meteorologico senza precedenti.

Nella notte il maltempo si è abbattuto sul Veneto, colpendo in particolare la zona del Bellunese. GiĂ nella tarda serata di domenica, una colata detritica ha interessato l’abitato di Cancia a Borca di Cadore, invadendo la strada statale 51 che è rimasta bloccata. A causa della frana, alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. In poco meno di mezz’ora, informa la Protezione civile, sono caduti 50 millimetri di pioggia. Borca di Cadore, atteso maltempo per tutto il giorno. Subito dopo la frana, ha fatto sapere in un post l’assessore alla Protezione civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, si è riunito il Centro funzionale decentrato insieme con il sindaco di Borca di Cadore, Bartolo Sala. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Frana a Borca di Cadore, strade bloccate e persone intrappolate nelle abitazioni

