Frana a Borca di Cadore colata di roccia sull' Alemagna | residenti intrappolati nelle case chiusa la strada per Cortina Lì nel 2009 morirono due persone

Una frana improvvisa a Borca di Cadore ha scosso il paese, provocando una colata di roccia che ha travolto alcune abitazioni e intrappolato i residenti. La strada per Cortina è stata chiusa, lasciando la comunità isolata. Ricordando il tragico evento del 2009, in cui persero la vita due persone, si evidenzia quanto il maltempo e le frane siano una minaccia costante in queste zone montane.

Maltempo a Borca di Cadore, frana la montagna: diverse le case colpite e le persone rimaste intrappolate al loro interno. Una grossa colata detritica, che si è staccata dalle pendici.

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

