Frana a Borca di Cadore colata di roccia sull' Alemagna | persone intrappolate nelle case chiusa la strada per Cortina Lì nel 2009 morirono 2 persone

A Borca di Cadore il maltempo ha scatenato una violenta frana, provocando una colata di roccia sull'Alemagna e lasciando molte persone intrappolate nelle loro case. La strada L236, principale collegamento con Cortina, è stata definitivamente chiusa, ricordando il tragico evento del 2009 in cui persero la vita due persone. Un dramma che sottolinea quanto sia fragile l’equilibrio tra natura e comunità .

Maltempo a Borca di Cadore, frana la montagna: diverse le case colpite e le persone rimaste intrappolate al loro interno. Una grossa colata detritica, che si è staccata dalle pendici.

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

Frana a Cadore, colata di roccia sull'Alemagna: persone intrappolate nelle case, chiusa la strada per Cortina Lì nel 2009 morirono 2 persone

Colata di roccia e fango invade la statale 51 di Alemagna in Cadore. Abitanti evacuati, non ci sono feriti. Chiusa la strada per Cortina, in 2009 per una frana nello stesso punto 2 morti

