Frana a Borca di Cadore case isolate a causa del fango

Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto ha causato una grave frana a Borca di Cadore, isolando le case di Cancia. La colata detritica ha bloccato la strada statale 51, lasciando molte persone intrappolate nelle proprie abitazioni. In meno di mezz'ora, sono caduti 50 millimetri di pioggia, aggravando la situazione. La comunità si prepara ad affrontare questa emergenza, mentre le squadre di soccorso lavorano incessantemente per garantire la sicurezza di tutti.

Il maltempo ha colpito il Veneto e, in particolare, la zona del Bellunese. La zona abitata di Cancia a Borca di Cadore è stata raggiunta da una colata detritica che ha invaso e bloccato la strada statale 51. A causa della frana, alcune persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. Secondo la protezione civile in poco meno di mezz'ora sono caduti 50 millimetri di pioggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frana a Borca di Cadore, case isolate a causa del fango

