Fra i rifiuti di Duque de Caxias sognava il Brasile | così Alexsandro ce l' ha fatta

Da sogno a realtà: Alexsandro, il ragazzo che vendeva dolci sui treni di Duque de Caxias e riciclava nella discarica della “Rampa”, ha conquistato il cuore del Brasile. La sua incredibile ascesa si è conclusa con un esordio memorabile in nazionale contro l’Ecuador, sotto la guida di Carlo Ancelotti. Una storia che dimostra come la determinazione possa trasformare i rifiuti in gloria, aprendo le porte a un futuro brillante.

