Fotovoltaico nella Laguna e biometano a Serracapriola il caso in Regione | No al colonialismo ambientale

Fotovoltaico nella laguna e biometano a Serracapriola: due esempi di come la regione affronta la sfida della transizione ecologica senza cadere nel colonialismo ambientale. Il consigliere regionale Napoleone Cera sottolinea con forza l'importanza di un percorso equo e rispettoso del territorio, ribadendo che “non può esserci transizione ecologica senza equità territoriale”. Due punti all’ordine del giorno hanno riguardato il futuro sostenibile della nostra regione, evidenziando la necessità di evitare interventi invasivi e poco rispettosi delle comunità locali.

“Non può esserci transizione ecologica senza equitĂ territoriale”, questo il messaggio che il consigliere regionale Napoleone Cera lancia forte e chiaro a margine della riunione della V commissione consiliare tenutasi questa mattina a Bari. Due punti all’ordine del giorno hanno riguardato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fotovoltaico nella Laguna e biometano a Serracapriola, il caso in Regione: "No al colonialismo ambientale"

In questa notizia si parla di: fotovoltaico - laguna - biometano - serracapriola

Nella Laguna di Varano un mega impianto fotovoltaico: c'è il nulla osta del Comune, insorgono gli operatori turistici - Gli operatori turistici del Lago di Varano si oppongono all’impianto fotovoltaico galleggiante di scala industriale approvato dal Comune.

Fotovoltaico nella Laguna e biometano a Serracapriola, il caso in Regione: No al colonialismo ambientale; Fer Capitanata. Cera: “NO a impianti di biometano a Serracapriola, NO al fotovoltaico sul lago di Varano.Pronto, se servirà combattere; I lavori della V Commissione del presidente Mazzarano.

Fotovoltaico nella Laguna e biometano a Serracapriola, il caso in Regione: "No al colonialismo ambientale" - In Commissione Ambiente si sono discussi due punti che hanno riguardato il territorio della provincia di Foggia. Scrive foggiatoday.it

Doppio impianto di Biometano a Serracapriola, c'è chi dice no: il caso arriva in Regione - Finisce all’attenzione dei consiglieri regionali il caso di Serracapriola, comune del Foggiano dove è in corso l’iter autorizzativo per due differenti impianti di Biometano, da realizzarsi a ... Lo riporta foggiatoday.it