Foto taroccate e fake news | Corona alla sbarra per il flirt inesistente tra Meloni e Messina Il deputato | Mi disse che faceva i like…

Tra foto taroccate e fake news, l'assalto all'informazione corre veloce. Fabrizio Corona, noto per i suoi colpi di scena, torna sotto i riflettori con un articolo che accende polemiche su un presunto flirt tra Giorgia Meloni e il deputato Manlio Messina. Ma quanto di tutto ciò è reale, e quanto invece frutto di speculazioni e manipolazioni mediatiche? La verità si nasconde spesso dietro immagini false e notizie inventate, lasciando il pubblico a chiedersi: chi ha davvero interesse a distorcere la realtà ?

“Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell’Isola. Bello, bravo e in gran carriera. E se fosse proprio lui ad aver riportato l’amore nel cuore spezzato della premier?”, era l’incipit di un articolo, si fa per dire, pubblicato nell’ottobre del 2023 dal sito di Fabrizio Corona Dillinger, nel quale si ipotizzava un flirt tra il deputato di FdI Manlio Messina e Giorgia Meloni, con c inque scatti fotografici che ritraevano i due vicini. Quanto basta per far scattare la querela contro il fotografo, da parte dei due diretti interessati, parte civile nel processo iniziato a Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Foto taroccate e fake news: Corona alla sbarra per il “flirt” inesistente tra Meloni e Messina. Il deputato: “Mi disse che faceva i like…”

