FOTO Maltempo nel Fortore una violenta grandinata mette in ginocchio le colture

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo giorni di caldo intenso è arrivato il maltempo, nel pomeriggio odierno il Fortore si è ritrovato imbiancato con diversi danni alle colture, chicchi di grandine grandi quanto una pallina di ping-pong. Nelle scorse ore a Castelvetere in Valfortore una violenta grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento, ha messo in ginocchio le campagne, colpendo duramente le colture orticole e olivicole. I danni prevedibilmente ingenti, hanno coinvolto anche le auto in sosta per le vie del paese. Alcuni residenti son riusciti a metterle al riparo coprendole con coperte e teloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Maltempo nel Fortore, una violenta grandinata mette in ginocchio le colture

