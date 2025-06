FOTO | Dirty Dom alla partita del PSG il suo titolo IC ha i colori della squadra francese

Dirty Dom, l’IC Champion, ha fatto il suo ingresso tra gli spalti del Rose Bowl di Los Angeles, tifando con entusiasmo per il PSG. Con il titolo Intercontinental sfoggiato nei colori della squadra francese, ha portato un tocco di WWE nel cuore del calcio internazionale. Mentre il mondiale per club si svolge negli Stati Uniti, i fan di tutto il mondo sono rimasti col fiato sospeso per questa sorprendente presenza. Dirty Dom, un vero show anche fuori dal ring, continua a sorprendere!

È in corso di svolgimento negli Stati Uniti il mondiale per club organizzato dalla FIFA. Nella giornata di ieri si è svolto a Los Angeles, presso il Rose Bowl, il match tra PSG e Atletico Madrid vinto dai campioni d'Europa. Sugli spalti un volto ben noto al WWE Universe, ossia l'IC Champion Dominik Mysterio. Titolo IC con i colori del PSG. Dominik Mysterio ha assistito al match tra PSG e Atletico Madrid tenutosi ieri a Los Angeles. Dirty Dom, per l'occasione, ha esibito un IC Title con i colori della squadra francese e placche con lo stemma dei campioni d'europa. Per la cronaca il match è poi stato vinto dai francesi per 4-0.

