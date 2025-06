FOTO | CM Punk partecipa alla protesta No Kings contro Trump

Venerdì 14 giugno, Chicago ha visto un evento inatteso: CM Punk, la celebre star WWE, si è unito alle proteste “No Kings” contro Trump, mostrando il suo forte impegno sociale. Le immagini sui social media lo immortalano accanto a figure di spicco del sindacato degli insegnanti, sottolineando il suo sostegno al movimento e alla lotta per i diritti civili. La sua partecipazione non è solo una sorpresa, ma un segnale potente di come le star possano usare la loro popolarità per fare la differenza.

CM Punk è stato avvistato venerdì 14 giugno durante le manifestazioni “No Kings” a Chicago. La superstar WWE è apparsa in diverse foto pubblicate sui social media, confermando il suo impegno politico e sociale. Il supporto al sindacato degli insegnanti. L’ American Federation of Teachers Union ha pubblicato una foto che ritrae Punk insieme a Evelyn DeJesus (vicepresidente esecutivo AFT) e Stacy Davis Gates del Chicago Teachers Union, con la didascalia “It’s rallyin’ time #NoKings”. Il wrestler di Chicago ha una lunga storia di sostegno al CTU: lo scorso febbraio aveva indossato una maglietta del sindacato durante un’apparizione a WWE Raw, gesto molto apprezzato dall’organizzazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: CM Punk partecipa alla protesta “No Kings” contro Trump

In questa notizia si parla di: punk - kings - partecipa - protesta

WWE: CM Punk si unisce alla protesta “No Kings Day” a Chicago - Il mondo dello sport e dell'intrattenimento si intreccia in un momento di forte fermento civile: CM Punk, iconico wrestler, ha fatto una sorprendente apparizione a Chicago, mostrando il suo supporto ai manifestanti durante le proteste del “No Kings Day”.

Presenza a sorpresa: CM Punk partecipa alle manifestazioni a Chicago del "No Kings Day" Vai su Facebook

WWE: CM Punk si unisce alla protesta “No Kings Day” a Chicago Vai su X

FOTO: CM Punk partecipa alla protesta “No Kings” contro Trump; CM Punk partecipa alla protesta No Kings Day a Chicago; CM Punk era alla protesta No Kings a Chicago, contro le politiche immigratorie di Donald Trump.

CM Punk partecipa alla protesta "No Kings Day" a Chicago - violenza e la presenza di marshal addestrati per garantire la sicurezza e l´ordine della marcia. Segnala worldwrestling.it