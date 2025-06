Fossombrone Calcio | Marco Giuliodori nuovo allenatore per un futuro di continuità

Il Fossombrone Calcio ha scelto Marco Giuliodori come nuovo allenatore, segnando un passo importante verso un futuro di continuità e successi. Dopo una stagione indimenticabile, culminata con il quinto posto in campionato e la vittoria a L’Aquila nelle semifinali playoff, la società si concentra ora sulla prossima sfida. La scelta di Giuliodori promette di portare entusiasmo e solidità, garantendo che questa nuova avventura sia all’altezza delle grandi aspettative.

Dopo la bella pagina che rimarrà scritta in maniera indelebile sul diario del Fossombrone calcio coincisa con il quinto posto in campionato, la vittoria a L'Aquila nella semifinale playoff che le ha permesso poi di disputare la finale degli spareggi nazionali in casa metaurense si incomincia a programmare il futuro. Per primo, come si fa in questi casi, si è scelto l'allenatore. In una rasa abbastanza varia (non mancano di certo gli allenatori) il duo Meschini- D'Anzi hanno cercato una figura, che ognuno con le sue peculiarità, garantisse un capitolo nuovo ma nel segno della continuità del programma societario, che oltre ai risultati guarda ad una sana gestione del budget e della valorizzazione dei giovani, possibilmente dell'hinterland di Fossombrone.