Forza Achi siamo tutti con te la nota della Virtus sulle condizioni di salute di Polonara

Forza Achille, siamo tutti con te in questo momento difficile. La Virtus Bologna ha condiviso una comunicazione importante sulle condizioni di salute del nostro caro polonare: dopo approfondite analisi mediche, gli è stata diagnosticata la leucemia mieloide. Un messaggio che ci unisce nel supporto e nella speranza di una pronta ripresa. Continua a leggere per scoprire come puoi sostenere Achille in questa battaglia.

La Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica in una nota di stampa che "nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide". "Polonara - si legge ancora.

